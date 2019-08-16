Цитата: Kairat stayer:

Например у вас освещают, что с 1996 года 23 странам простили долгов на 100 миллиардов долларов. в том числе братской Кубе 31.5 и.т.д. Комсомольская правда отмечала недавно (07.08.2019г.), что 26% наших детей живут в нищете. Для этого социологами придуман специальный термин – «ниже уровня бедности», но означает он именно нищету. На днях Серый Волк настоятельно нас учил и рекомендовал эконому поднимать. При этом Финанс.ру. (14.08.2019г.) отмечает, со средними темпами роста 0,4% в год с 2014 года, Россия в 7,5 раз отстала от мировой экономики, прибавившей 15%, в 6 раз - от американской (+12% за 5 лет) и почти в 20 раз - от китайской, рост которой составил 39,4%.

А вот это и бесит - у самих полстраны развалено, но у нас же широкая русская душа! Гуляй, рванина!Последнее пропьём(простим), но в грязь лицом не ударим!У самих дровами топим, но газ будем гнать в Китай!И правильно Обама назвал Россию страной-бензоколонкой - мы же ничего, кроме ресурсов, миру дать не можем.Проедаем то, что осталось от Союза. Вместо того, чтобы деньги, которые можно было бы вложить в собственную экономику,мы лучше спишем долги всем! А русский Ванька посмотрит телевизор, где ему расскажут, как плохо на Украине, и не задаст никаких вопросов. А если и задаст, то ему сразу раз - и закон об оскорблении власти и неуважении чиновников. А чтобы вообще ничего, кроме телевизора не смотрел, ему ещё и интернет скоро обрежут.Суверенный Чебурнет будет.И будем мы тогда рассказывать, как у нас всё хорошо и про то, что другие страны нам завидуют! На радость Красным Шапочкам, M&М-сам и Алексам_60.А кому не нравится - тот либероид,агент Запада и Вашингтонского обкома! И если на митинг выйдет - то дубинкой ему!