maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #2157





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2948

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:28 Ок. Вот вам случай из жизни, не газетный. Кто-то оставил на автоответчике нашей фирмы очень гневное сообщение. Такое бывает крайне редко, поэтому произвело фурор. Номер не определился, возможно это был не наш клиент, а кто-то просто троллил. Пару минут гневных коментариев вперемешку с отборным матом на английском. Но как только у этого человека чуть не сорвалось слово на букву "Н" с языка, он сделал вдох, и заменил это слово серией других матерных слов, успев сказать только первую букву "Н". Конечно, все это заметили, и долго возмущались, типа, да как он посмел. Эту историю я рассказываю, чтобы вы хотя-бы примерно поняли, насколько все плохо.