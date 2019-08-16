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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы писали: ненавистные нам оригинальные бургеры Я спросил: А вы их ненавидите заочно? )))


Сейчас только понял, учитывая раннюю дискуссию за пирожки и бургеры, в целом нейтрально отношусь. По качеству у нас доморощенные хуже делают, а так заполонили, возле дома 4 киосков ими торгуют. Не у всех есть возможность по Франшизе работать, которые-бы поставляли согласно договоров поставляли оригинальную продукцию.
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§ elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3469
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
а так во всем конечно виноваты акиматы, всякие жулики и воры.

Забыли политику ПАРТИИ упомянуть. Мягко кладёте. Зачем такое "величие" могучего и казахского языка.
Да дети пусть учат. Но ведь уже и людям титульной нации в стране местами не удобно становится. Когда человек не владеет казахским. Как то пользователь Азамат Лисов писал, что даже до рукоприкладства дошло. А случай с врачом в Качарах вроде было? Или тот полисяй их Актобе? Нельзя таких проблем не замечать. Может привести к катастрофе.
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§ Victor Yang
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11863
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Даже после приезда без языка - только самую черную.

А виза изначально какая была? На каком основании там находился? И первое время, вроде, там счёт нужно иметь с внушительной суммой? Или ошибаюсь?
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§ Vital
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7881
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кайрат это любящий отец, который желает своим детям только лучшее. Я его понимаю, щас, и потому его дети учат и получают по возможности лучшее от независимой страны.
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Народ, кайрат стайер вообще живой человек или какая- то программа бот? Отвечает вообще невпопад


Какая программа, школу на казахском языке оканчивал, мне в техникуме и институтах (спортфак, схи) когда обучался на русском языке 50% поблажки делали, потому что тогда на казахском языке обучения учебных заведении тогда не было. Помню здесь на форуме мне Мошуй или Мошуя, как правильно будет, ладно не важно, замечания делал, мол пиши грамотно, но я учусь конечно, спасибо ему.
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* maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А виза изначально какая была?

Permanent resident. Это типа вида на жительство. С ним можно жить неограниченно долго, только на выборы не сходишь.

[Исправлено: maxsaf, 17.08.2019 - 14:26]
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* maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

А разве нет форумов на казахском языке, где вам было бы намного удобнее и проще общаться? Зачем мучаетесь? Время русского языка все равно ведь к концу подходит. Осваивает лучше латиницу - она то точно пригодится. Без обид, просто рекомендации
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мягко кладёте. Зачем такое "величие" могучего и казахского языка. Да дети пусть учат.


Правильно старшее поколение никто не заставляет, дети пусть учат, за себя могу ответить, на каком языке обратятся, на том языке отвечаю. Хорошо, что Азамат, в областном центре не проживает.
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§ elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3469
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Цитата:
maxsaf:

ребят переходите во флуд, а то опять потрут :-o
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* maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Неужели нельзя не очень обидные слова подобрать? Интересно послушать аргументы

Отьезд из КЗ и приезд в Канаду - два независимых набора аргументов. Для первой части у меня нету необидных слов. Второй набор аргументов могу озвучить.
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§ Vital
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7881
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не очкуй немец.)) мы патреоты. А нас не сотрут.))
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А разве нет форумов на казахском языке, где вам было бы намного удобнее и проще общаться? Зачем мучаетесь? Время русского языка все равно ведь к концу подходит. Осваивает лучше латиницу - она то точно пригодится. Без обид, просто рекомендации


Выше-же отметил, век живи, век учись, подтягиваю орфографию, стилистику. Наоборот молодое поколение будет знать минимум три языка, уже достаточно областей где более 90% коренные живут, но русский язык изучают и дальше будут изучать. Далеко зачем ходить у нас в Амангельдинском и Жангельдинском районах почти 99% населения казахи, а школы на русском обучения функционируют, правда в последний раз там был в 2010 году.
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* maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ребят переходите во флуд, а то опять потрут

Это еще почему? Мы же за выезд на пмж ведем беседу. Тема обширная - дорога пошире нужна ))
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§ elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3469
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Цитата:
maxsaf:
Тема обширная - дорога пошире нужна ))

ну 88-ой покрасили :-P
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* maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Там другое совсем. Я добросовестно заблуждался, предположив, что в КЗ в IT технологиях произошел скачок в области искусственно интеллекта. Цитата в #94

[Исправлено: maxsaf, 17.08.2019 - 14:48]
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