Цитата: maxsaf:

А разве нет форумов на казахском языке, где вам было бы намного удобнее и проще общаться? Зачем мучаетесь? Время русского языка все равно ведь к концу подходит. Осваивает лучше латиницу - она то точно пригодится. Без обид, просто рекомендации



Выше-же отметил, век живи, век учись, подтягиваю орфографию, стилистику. Наоборот молодое поколение будет знать минимум три языка, уже достаточно областей где более 90% коренные живут, но русский язык изучают и дальше будут изучать. Далеко зачем ходить у нас в Амангельдинском и Жангельдинском районах почти 99% населения казахи, а школы на русском обучения функционируют, правда в последний раз там был в 2010 году.