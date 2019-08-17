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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3465
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

по первому пункту, Алекс описал уже. добавлю, что даже на шоколадку обижаются и может получится конфликт :lol: ))
По второму и третьему, думаю будет зависеть от того в каком контексте эти слова будут использованы. За что Алекс и пострадал. 8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Вам вопрос: что вы думаете насчет слова "ариец"?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3465
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Лично моё субъективное мнение, основанное на ранее залитых источников различной информации :-x ?
Исключительность, или подчёркивание исключительности той или иной нации, не есть гуд!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Это очень здорово, что вы пользуетесь различными источниками информации. Насколько я понял, если бы не эти источники - ваше мнение могло бы быть противоположным?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
будет зависеть от того в каком контексте эти слова будут использованы. За что Алекс и пострадал

Алекс60, вы пострадали за использование хорошего слова в плохом контексте? ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3465
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это очень здорово, что вы пользуетесь различными источниками информации. Насколько я понял, если бы не эти источники - ваше мнение могло бы быть противоположным?

Если бы не бы, во рту бы выросли грибы :lol:
Считаю, что любое мнение, каждого, отдельно взятого индивидуума именно этими источниками (общество, тв, интернет, школа, др. обр. системы и тд и тп) формируется. Причём при одинаковом распространении "инфы", каждый индивидуум, понимает (воспринимает) по своему, отсюда возможные противоречия, возникающие позже. Тоже самое относительно религии.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы кто-то назвал свой музыкальный коллектив "Арийцы" - это бы наверняка осудило общество. Потому что это указывает на исключительность и превосходство одних людей над другими. Тогда почему ВИА "Негры" - это нормально?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3465
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Макс, ты решил субботу, политкорректности посвятить! ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Считаю, что любое мнение, каждого, отдельно взятого индивидуума именно этими источниками (общество, тв, интернет, школа, др. обр. системы и тд и тп) формируется. Причём при одинаковом распространении "инфы", каждый индивидуум, понимает (воспринимает) по своему, отсюда возможные противоречия, возникающие позже. Тоже самое относительно религии.



Очень верно!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а почему бы и нет? Тема случайно нарисовалась всвязи с празднованием дня города, весьма кстати интересная
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.08.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если бы кто-то назвал свой музыкальный коллектив "Арийцы" - это бы наверняка осудило общество. Потому что это указывает на исключительность и превосходство одних людей над другими.


Не указывает. А напоминает, что кто-то когда-то придавал именно такой смысл расовой группе "арийцы".Что не так с понятием "негры"?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ок. Вот вам случай из жизни, не газетный. Кто-то оставил на автоответчике нашей фирмы очень гневное сообщение. Такое бывает крайне редко, поэтому произвело фурор. Номер не определился, возможно это был не наш клиент, а кто-то просто троллил. Пару минут гневных коментариев вперемешку с отборным матом на английском. Но как только у этого человека чуть не сорвалось слово на букву "Н" с языка, он сделал вдох, и заменил это слово серией других матерных слов, успев сказать только первую букву "Н". Конечно, все это заметили, и долго возмущались, типа, да как он посмел. Эту историю я рассказываю, чтобы вы хотя-бы примерно поняли, насколько все плохо.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
напоминает, что кто-то когда-то придавал именно такой смысл расовой группе "арийцы".Что не так с понятием "негры"?

Напоминает афроамериканцам о былом превосходстве "бледнолицых". И мне не кажется, что это приятные для них воспоминания.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
До этого афроамериканцам не разрешалось ездить в одном автобусе с белыми людьми. После этого слово стала неполиткорректным. В Америке. У нас нет. Мы же не в Америке.

А сейчас темнокожим туристам из Америки можно ездить с вами в одном автобусе? И как при этом вы планируете их называть? Закончите фразу "Я еду в одном автобусе с ...". Какое слово вставите сюда, для подписи под селфи для инсты. Не забывайте, все мы живем в едином информационном пространстве.
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