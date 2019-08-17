Цитата: alex_60:

До этого афроамериканцам не разрешалось ездить в одном автобусе с белыми людьми. После этого слово стала неполиткорректным. В Америке. У нас нет. Мы же не в Америке.

А сейчас темнокожим туристам из Америки можно ездить с вами в одном автобусе? И как при этом вы планируете их называть? Закончите фразу "Я еду в одном автобусе с ...". Какое слово вставите сюда, для подписи под селфи для инсты. Не забывайте, все мы живем в едином информационном пространстве.