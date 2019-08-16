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§ NG.kz
Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин отметил, что командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества. Также он выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше».
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* Сыкымы
Re: Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.08.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в результате ЧП пострадали 55 человек

55 чел (возможно!!!) поняли, зачем нужно застёгивать ремни безопасности при взлёте и посадке. Ходят по салону самолёта девушки-стюардессы туда-сюда и уговаривают по 5-10 раз "особо умных" пассажиров - пристегнуться. Ну там же все уговариваемые - офигенные "знатоки".
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* Сыкымы
Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 17.08.19 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь Аirbus-321 "кукурузником" будут звать. :lol:
Рад, что всё обошлось малыми потерями!!! Огромное СПАСИБО!!! пилотам-профессионалам!!!

[Исправлено: Сыкымы, 17.08.2019 - 02:28]
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§ pro100tak
Re: Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 337
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 17.08.19 - 04:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там кто-то родился в рубашке, и их ангелы-хранители сделали уму непостижимое чудо. Это ни коим образом не умаляет героизм и профессионализм пилотов (кукуруза со стволами в рост человека, посадка на брюхо почти как планер на самолете, у которого почти нулевая способность планировать). Это даже хлеще чем, когда в "перевертышах" или когда машина слетает с трассы задом впритирку меж двух деревьев, остаются живыми люди. Есть они, ангелы-хранители.
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* maxsaf
Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 05:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
ангелы-хранители сделали уму непостижимое чудо

Это пилоты сделали почти невозможное. А ангелам-хранителям стоило получше за птицами приглядывать
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§ Vital
Re: Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7874
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чудо, профи пилотов ,кукуруза. все в кучу получилось. Ещё параллельно прошла новость про Колю 3х летнего, в Омске. Я чёт больше за маленького Колю переживал, две ночи в лесу. Тоже молодец.
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