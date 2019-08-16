Цитата: Ваш земляк:

Ведь так удобно жить в этакой мути!Лишь бы корягу не шевелили.



Везде шевелят потихоньку, у нас тоже, проблем нерешенных достаточно. Например у вас освещают, что с 1996 года 23 странам простили долгов на 100 миллиардов долларов. в том числе братской Кубе 31.5 и.т.д. Комсомольская правда отмечала недавно (07.08.2019г.), что 26% наших детей живут в нищете. Для этого социологами придуман специальный термин – «ниже уровня бедности», но означает он именно нищету. На днях Серый Волк настоятельно нас учил и рекомендовал эконому поднимать. При этом Финанс.ру. (14.08.2019г.) отмечает, со средними темпами роста 0,4% в год с 2014 года, Россия в 7,5 раз отстала от мировой экономики, прибавившей 15%, в 6 раз - от американской (+12% за 5 лет) и почти в 20 раз - от китайской, рост которой составил 39,4%.



Смотрел путешествия В.Познера в Норвегию, он в двух частях хорошо осветил, на последнюю страну можно равняться. Норвежцы 13 место по добыче нефти в мире занимают, ну и рыбная промышленность и другие отрасли развиты, так, они в фонде будущих поколений, по моему более одного триллиона долларов накопили, а мы если не ошибаюсь распаковываем. При этом добычей нефти занимаются только три национальных компании.