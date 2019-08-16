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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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* maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вы увидели слово "работать", но умышленно не заметили следующее слово "везде"
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* maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Скажи что тут у нас это все запрещено уже.

Еще нет.
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2431
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И предьявит свои "аргументы". Какие-это всем известно. Из серии про тупых дураков.

Про "тупых дураков" - это твои измышления. Ну, у кого на что интеллекта хватает.Это первое.
Ну и во-вторых, по поводу статьи - некоторым правда глаза колет.Как говорится:"Поздно пить боржоми, когда почки отвалились".И если и дальше будет проводиться такая политика, какая проводилась в последнее время, то и ещё больше побегут.И хочется задать вопрос "автохтонам" - кто работать будет?!
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4580
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь что то что нан наделал в этом деле перед уходом, чтобы стать главным казахом,
Продолжаться не будет.
Латиницы, переименования и подобное.
Надеюсь.
Посмотрим.
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* maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
кто работать будет?

Отвечали уже - иностранцев пригласят, возможно вас и меня )) Денег валом же. Главное - чтобы иностранцы в инсту ничего лишнего не постили - и будут в шоколаде ))
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* maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вы бы уже определились, с партией или против партии ))
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4580
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Партию, в преферанс что ли..
Я уже зеваю. Спать. Завтра день города.
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2431
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы бы уже определились, с партией или против партии ))

Тут самого для него главного нет,в красной шапочке, вот и неопределённость...
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4580
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заклинило мозг. Бывает.
Остановка произошла на сказке
"Серый волк и красная шапочка"
Так понял.
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2431
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Заклинило мозг. Бывает. Остановка произошла на сказке "Серый волк и красная шапочка" Так понял.

Я же говорю - у кого на что мозгов хватает.Поэтому и хвалят то болото, где живут.И ничего не хотят менять - лишь бы нам было хорошо, а дети и внуки и так проживут.И не дай Бог покритиковать их родимое болото - заклюют и фекалиями закидают! Так же ведь,человек без своего мнения?!Ведь так удобно жить в этакой мути!Лишь бы корягу не шевелили.
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* Kairat stayer
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И не дай Бог покритиковать их родимое болото - заклюют и фекалиями закидают!


Высказываете-же своё мнение или вы хотите больше нас критиковать? Миграционные процессы никто не остановит, люди переезжают в те страны, в том числе в дальнее зарубежье, как выше отметили товарищи, где будет комфортнее жить им и их семьям. В качестве примера можно привести Артёма который выехал в США или в том году уехал в Прибалтику Алексей Шахматов из Алматы, при этом оба сказали, что в последующем выучат язык стран куда переехали.
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* Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ведь так удобно жить в этакой мути!Лишь бы корягу не шевелили.


Везде шевелят потихоньку, у нас тоже, проблем нерешенных достаточно. Например у вас освещают, что с 1996 года 23 странам простили долгов на 100 миллиардов долларов. в том числе братской Кубе 31.5 и.т.д. Комсомольская правда отмечала недавно (07.08.2019г.), что 26% наших детей живут в нищете. Для этого социологами придуман специальный термин – «ниже уровня бедности», но означает он именно нищету. На днях Серый Волк настоятельно нас учил и рекомендовал эконому поднимать. При этом Финанс.ру. (14.08.2019г.) отмечает, со средними темпами роста 0,4% в год с 2014 года, Россия в 7,5 раз отстала от мировой экономики, прибавившей 15%, в 6 раз - от американской (+12% за 5 лет) и почти в 20 раз - от китайской, рост которой составил 39,4%.

Смотрел путешествия В.Познера в Норвегию, он в двух частях хорошо осветил, на последнюю страну можно равняться. Норвежцы 13 место по добыче нефти в мире занимают, ну и рыбная промышленность и другие отрасли развиты, так, они в фонде будущих поколений, по моему более одного триллиона долларов накопили, а мы если не ошибаюсь распаковываем. При этом добычей нефти занимаются только три национальных компании.
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