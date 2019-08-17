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≡ "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астанчанка решила «спросить мнение народа» и предложить законопроект, согласно которому казахстанским семьям будет запрещено рожать более 2-х детей, если они не могут обеспечить для 3-го или 4-го ребенка необходимых условий.
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§ Vital
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7874
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
900% это только первый шаг. Начало. Дальше будет круче. Запретить выплаты пенсам, их должны кормить дети. Перестать лечить без платно, у кого денег нет, те недостойны лечению. Закрыть все детсады, пусть дедушки и бабушки.. И т.д.
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* maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Перестать лечить без платно, у кого денег нет, те недостойны лечению.

Ты перепутал порядок, это был первый шаг ))
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§ сайлау курманов
Re: "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3130
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.08.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше похоже под астанчанкой скрывается сотрудник из аппарата президента. Больше печется про бюджет, чем множить нацию
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§ Vital
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7874
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Неё, это шпион из Астаны. У кого то совесть проснулась. И решила всем правду сказать, Народ мы не знаем чем будем вам платить в скором будущем. Воруйте, мы вам разрешает. Только совесть имейте пожайлуста, гречку нельзя, оставьте нищим)) а вот лярды, лямы, спокойно берите. Мы вас через год отпустим из тюрьмы. На Мальдивы...
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