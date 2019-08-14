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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3989
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.08.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто вот так признается?)

Прям речь оцыфрованного.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто вот так признается?)

Ну Вы то сами себя сдали, давеча. :lol:
Да и новенький похоже на форуме. Раньше новеньких пытали конкретно, а ты вот так раз и тут. :-P
Кто постарше, знает ху из ху. :lol:
Если хотите завтра продолжим, сегодня тебя больше врядли пропустят, будешь зелёным до утра болтаться тут ;-)
А Дракон в 6-ть утра встаёт, может чего и напишет. Я в это время уже на работе. Так что часа в 3-4 после обеда (по нашему, у вас там 19-20 вроде) буду. Анализируем дальше 8-)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрика, даже Дракона, вспоминают.

:lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops: ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
менден

меж прочим тоже немчик, пардон если явки сдаю, не со зла. :lol: :-P
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Прям речь оцыфрованного.

Да не, тот прямо всё говорил, ху из ху есть. :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- А дракон в 6 утра встанет ..

Вы бы хоть согласовали между собой, а то както весело получается)) вон он проснулся и грустит как котик

Цитата- Раньше новеньких пытали конкретно..

Ну значит Гестапо плохо работать стало, или я не новенький и давно тут сижу не думаешь? ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А дракон в 6 утра встанет .. Вы бы хоть согласовали между собой, а то както весело получается)) вон он проснулся и грустит как котик

его право. Про 6-ть утра он сам писал как то, так что не вижу причин согласовывать что либо.
Цитата:
abaika95:
или я не новенький и давно тут сижу не думаешь?

"серым" когда был?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если что читай #2117 сного и сного. :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тест #1 форума на политкорректность. Могу ли я использовать слово "Негр" или "Негры" зная, что это может быть воспринято кем-то как оскорбление? Могут ли эти слова быть использованы в тексте статьи?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тест #2 форума на политкорректность. Могу ли я использовать слово "Хохол" или "Хохлы" зная, что это может быть воспринято кем-то как оскорбление? Могут ли эти слова быть использованы в тексте статьи?
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Страница 142 из 142«1...140141142
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