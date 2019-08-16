Ваш земляк Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2431

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:16 Цитата: alex_60:

И предьявит свои "аргументы". Какие-это всем известно. Из серии про тупых дураков.

Про "тупых дураков" - это твои измышления. Ну, у кого на что интеллекта хватает.Это первое.

Ну и во-вторых, по поводу статьи - некоторым правда глаза колет.Как говорится:"Поздно пить боржоми, когда почки отвалились".И если и дальше будет проводиться такая политика, какая проводилась в последнее время, то и ещё больше побегут.И хочется задать вопрос "автохтонам" - кто работать будет?!