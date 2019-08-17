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§ NG.kz
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огонь творчества и таланта зажгли вечером 17 августа на площади перед областным акиматом. В качестве факела использовали новую арт-инсталляцию "Пирамида" от британского художника Арагона Дик-Рида.
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* alex_60
Re: Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4571
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Днем рождения, Город!
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* maxsaf
Re: Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
солистка ВИА "Негры" Диана Шарапова

Они в Америку не планируют на гастроли? ))
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* alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4571
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Приезжай в Кустанай, они тут выступают.
Или тебе название группы нравится?
Хочешь сказать что в Гарлеме их освистают?
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* maxsaf
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Или тебе название группы нравится?

Ну в Америке это название группы посчитали бы в крайней степени неполиткорректным.
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* alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4571
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я тебя сразу понял.
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* alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4571
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда пойти. Вот в чем вопрос.
Змеев посмотреть.
В 12.
Музыка в 14 начинается.
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