pro100tak Re: Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 337

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:20 там кто-то родился в рубашке, и их ангелы-хранители сделали уму непостижимое чудо. Это ни коим образом не умаляет героизм и профессионализм пилотов (кукуруза со стволами в рост человека, посадка на брюхо почти как планер на самолете, у которого почти нулевая способность планировать). Это даже хлеще чем, когда в "перевертышах" или когда машина слетает с трассы задом впритирку меж двух деревьев, остаются живыми люди. Есть они, ангелы-хранители.