/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36475
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин отметил, что командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества. Также он выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше».
Читать новость

§ Сыкымы
Re: Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.08.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в результате ЧП пострадали 55 человек

55 чел (возможно!!!) поняли, зачем нужно застёгивать ремни безопасности при взлёте и посадке. Ходят по салону самолёта девушки-стюардессы туда-сюда и уговаривают по 5-10 раз "особо умных" пассажиров - пристегнуться. Ну там же все уговариваемые - офигенные "знатоки".
Профайл

§ Сыкымы
Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 17.08.19 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь Аirbus-321 "кукурузником" будут звать. :lol:
Рад, что всё обошлось малыми потерями!!! Огромное СПАСИБО!!! пилотам-профессионалам!!!

[Исправлено: Сыкымы, 17.08.2019 - 02:28]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 84
Пользователей: 0
Всего: 84

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх