Цитата: "Заработная плата учителей остаётся одной из низких и составляет 65% от средней заработной платы по экономике. С этим, конечно, мы мириться не будем. Поэтому поручаю Правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагогов, увеличить зарплату учителей в два раза в течение четырёх лет", – сказал глава государства.



Бла-бла-бла. И будут поднимать в итоге базовую ставку на 25% в год. Учителя, сколько это выйдет прибавки, 3000 или 8000?