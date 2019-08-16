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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36475
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2900
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вы увидели слово "работать", но умышленно не заметили следующее слово "везде"
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2900
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Скажи что тут у нас это все запрещено уже.

Еще нет.
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2429
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И предьявит свои "аргументы". Какие-это всем известно. Из серии про тупых дураков.

Про "тупых дураков" - это твои измышления. Ну, у кого на что интеллекта хватает.Это первое.
Ну и во-вторых, по поводу статьи - некоторым правда глаза колет.Как говорится:"Поздно пить боржоми, когда почки отвалились".И если и дальше будет проводиться такая политика, какая проводилась в последнее время, то и ещё больше побегут.И хочется задать вопрос "автохтонам" - кто работать будет?!
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4565
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь что то что нан наделал в этом деле перед уходом, чтобы стать главным казахом,
Продолжаться не будет.
Латиницы, переименования и подобное.
Надеюсь.
Посмотрим.
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2900
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
кто работать будет?

Отвечали уже - иностранцев пригласят, возможно вас и меня )) Денег валом же. Главное - чтобы иностранцы в инсту ничего лишнего не постили - и будут в шоколаде ))
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2900
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вы бы уже определились, с партией или против партии ))
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4565
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Партию, в преферанс что ли..
Я уже зеваю. Спать. Завтра день города.
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