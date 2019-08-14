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§ NG.kz
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36475
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта в связи с подготовкой к празднику и празднованием Дня города. Кроме того, 16 и 17 августа, перевозчикам рекомендуют продлить движение основных маршрутов до 01.00.
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§ Серый волк
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10631
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.08.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
акже стояла и в прошлом звук кстати всегда хромает... членораздельно слышно только до половины площади... дальше одно бум-бум.

Странное размещение, под окнами двух абсолютно жилых домов. и недалеко от излома профиля дороги, где дальние зрители окажутся значительно ниже. :lol: Если эту /// сцену поставить наоборот развернув на 180 и на спуске, то видно было бы значительно лучше и не мешало домам. И на звуке сказалось бы в лучшую сторону.
Но вдруг это не удобно некоторым желающим сэлфи там где они хотят. Помните как в Рудном выгнали журналистов перед сценой, /// :lol:
Ну а в поганом качестве звука этого ///-пати я даже не сомневаюсь, какой уровень акимата, такое и качество.
Это так далеко от Нашествия, как на противоположной стороне глобуса, как по содержанию так и видно по организации.
Нашествие 2019
https://www.youtube.com/watch?v=7-Uy2zd_jnY





[Исправлено: Серый волк, 16.08.2019 - 18:01]

[Исправлено: Iney, 16.08.2019 - 21:17]
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


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Сообщений: 4565
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Если эту убогую сцену

Ну Цитата:
Серый волк:
Ну а в поганом качестве звука этого Аркалык-руины-пати я даже не сомневаюсь,

Цитата:
Серый волк:
какой уровень акимата, такое и качество.

Ну вот и комментарий, от кого ждал абайка.
Твое пожелание остановить провокатора не учли. Патамушта.
В каждой букве желчь.
Лечиться надо человеку.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2019 - 21:22]

[Исправлено: alex_60, 16.08.2019 - 21:23]
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4565
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравил так сказать костанайцев с праздником.
В зеркало бы посмотрелся перед этим.
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4565
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще и вставляет всякую видео хрень, не имеющую никакого отношения к празднику.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2019 - 21:20]
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§ yudjin
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
yudjin


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Сообщений: 6059
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
обманули. 15.08. Алтынсарина не закрыта.

точно ... и в 7..8 вечера не перекрывали.

Вернулся с площади недавно. Поехали в 7 вечера ... прошлись по "достопримечательностям"...

Возле ЦУМа поюще-играющая какая-то самодеятельная группа собрала достаточное количество народа... в футляр и шляпу кидают денюжку.


На сцене сити-центра кто-то тоже голосит.... барышня с разрезом:


Идём дальше маневрируя меж вездесущих машинок, великов и прочей катающей лабуды. Ну могли же хоть в праздник от них избавиться... удовольствия же ни себе ни людям.

Заборы в форме японской юрты действительно оказались лазалками для детей:


Возле "Морозко" свои игроки и игрища.... за 300 тн. дают 2 попытки поставить бутылку на наклонную доску с помощью удочки с хомутом. Приз 5000....при нас никто не смог, за исключением самого аттракционщика.
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§ yudjin
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6059
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
идем дальше... сфера с фотоколлажами и рисунками... я так понял это победители конкурса:




Возле здания бывшего музея и у дома дружбы фотосушка:






По улице раскинулась вотчина потребл...тсва... понаставили каких-то жаровен, деревянных поддонов, бочек и тюков сена... всё хаотично, как попало...приходится лавировать. А народ сидит жует, то что в жральнях марта не доел... Конечно сомнительное удовольствие сидеть на поддоне и есть с бочки меж снующей толпы... Ну видимо есть и такие любители.
Что-то даже не сфоткал...завтра сниму.
Да, кстати, впервые за лет ...цать избавились от дыма отечества.... шашлычников, которые травили дымом всё вокруг.
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4565
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
цать избавились от дыма отечества....

Их день завтра наверное.
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§ yudjin
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6059
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.08.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще одно творение. Сделано конечно добротно, витиевато... называется КОНЬ ...
но поза у коня какая-то странная

больше похоже на тушку барана на ярмарке

Идем на площадь... свободно, народ, преимущественно около 20 лет тусуется возле сцены, на которой что-то играет и иногда поёт. В центре стоит пирамида в оцеплении полиции, пиротехники готовят фейерверк чтобы зажечь. Встали, ждём 9 часов.


Ровно в 9... началось торжественное зажжение чаши и файер-шоу:






Мероприятие прошло ярко, шумно, распугав ворон в сквере, но не долго...
Я то думал, что чаша будет гореть пару дней пока праздник будет... ан нет погасла быстро... дров маловато... куда спиленные в городе дели, а товарищи из ЖКХ?

Народ развернулся к чаше задом, к сцене передом:

началось какое-то нечленораздельное рэповое безумие всеяказахстанских рэперов... Ни и мы пошли домой... такого нам не надо, однако...
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§ yudjin
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6059
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.08.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну а в поганом качестве звука этого

в этом году получше вроде... завтра послухаю.
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4565
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну спасибо, можно сказать первый день не пропустили. Я уж думал что сегодня вообще тишина будет.
Ждем завтра, точнее уже сегодня.
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