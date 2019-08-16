Цитата: maxsaf:

Но возможность говорить на русском, обучаться, работать везде, доступ к литературе - для рускоговорящих это не такой уж и слабый аргумент.

Приплылы. Скажи что тут у нас это все запрещено уже.

Разговаривать на русском. Работать. Учиться.

Да я казахского сто лет не слышал ни на улице ни в магазинах ни на работе.

Ужасы для себя рисуете?

Хочешь дальше учиться, вперед, Россия, европа, мир,...