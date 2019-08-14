Цитата: yudjin:

акже стояла и в прошлом звук кстати всегда хромает... членораздельно слышно только до половины площади... дальше одно бум-бум.

Странное размещение, под окнами двух абсолютно жилых домов. и недалеко от излома профиля дороги, где дальние зрители окажутся значительно ниже. Если эту /// сцену поставить наоборот развернув на 180 и на спуске, то видно было бы значительно лучше и не мешало домам. И на звуке сказалось бы в лучшую сторону.

Но вдруг это не удобно некоторым желающим сэлфи там где они хотят. Помните как в Рудном выгнали журналистов перед сценой, ///

Ну а в поганом качестве звука этого ///-пати я даже не сомневаюсь, какой уровень акимата, такое и качество.

Это так далеко от Нашествия, как на противоположной стороне глобуса, как по содержанию так и видно по организации.

Нашествие 2019

https://www.youtube.com/watch?v=7-Uy2zd_jnY











[Исправлено: Серый волк, 16.08.2019 - 18:01]



[Исправлено: Iney, 16.08.2019 - 21:17]