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§ NG.kz
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта в связи с подготовкой к празднику и празднованием Дня города. Кроме того, 16 и 17 августа, перевозчикам рекомендуют продлить движение основных маршрутов до 01.00.
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§ Серый волк
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10631
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.08.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
акже стояла и в прошлом звук кстати всегда хромает... членораздельно слышно только до половины площади... дальше одно бум-бум.

Странное размещение, под окнами двух абсолютно жилых домов. и недалеко от излома профиля дороги, где дальние зрители окажутся значительно ниже. :lol: Если эту /// сцену поставить наоборот развернув на 180 и на спуске, то видно было бы значительно лучше и не мешало домам. И на звуке сказалось бы в лучшую сторону.
Но вдруг это не удобно некоторым желающим сэлфи там где они хотят. Помните как в Рудном выгнали журналистов перед сценой, /// :lol:
Ну а в поганом качестве звука этого ///-пати я даже не сомневаюсь, какой уровень акимата, такое и качество.
Это так далеко от Нашествия, как на противоположной стороне глобуса, как по содержанию так и видно по организации.
Нашествие 2019
https://www.youtube.com/watch?v=7-Uy2zd_jnY





[Исправлено: Серый волк, 16.08.2019 - 18:01]

[Исправлено: Iney, 16.08.2019 - 21:17]
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4560
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Если эту убогую сцену

Ну Цитата:
Серый волк:
Ну а в поганом качестве звука этого Аркалык-руины-пати я даже не сомневаюсь,

Цитата:
Серый волк:
какой уровень акимата, такое и качество.

Ну вот и комментарий, от кого ждал абайка.
Твое пожелание остановить провокатора не учли. Патамушта.
В каждой букве желчь.
Лечиться надо человеку.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2019 - 21:22]

[Исправлено: alex_60, 16.08.2019 - 21:23]
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4560
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравил так сказать костанайцев с праздником.
В зеркало бы посмотрелся перед этим.
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4560
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще и вставляет всякую видео хрень, не имеющую никакого отношения к празднику.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2019 - 21:20]
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