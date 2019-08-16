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§ NG.kz
Токаев поручил правительству увеличить зарплаты учителей в два раза
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам президента, несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплаты учителей, многие доплаты исчисляются с базового должностного оклада. Поэтому 500 тысяч педагогов страны не чувствуют существенного повышения.
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§ JereK
Re: Токаев поручил правительству увеличить зарплаты учителей в...
JereK


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Сообщений: 1399
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 16.08.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Заработная плата учителей остаётся одной из низких и составляет 65% от средней заработной платы по экономике. С этим, конечно, мы мириться не будем. Поэтому поручаю Правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагогов, увеличить зарплату учителей в два раза в течение четырёх лет", – сказал глава государства.


Бла-бла-бла. И будут поднимать в итоге базовую ставку на 25% в год. :-) Учителя, сколько это выйдет прибавки, 3000 или 8000?
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§ alex_60
Токаев поручил правительству увеличить зарплаты учителей в два раза
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4560
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он сегодня много еще чего сказал.
Прекратить привлекать с сегодняшнего дня
Учителей ко всяким делам, как то выборы,
Махания флажками с нур отаном,
и подобное.
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