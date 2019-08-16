Vital Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода #40





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7868

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:32 Как человек я дискомфорт не чувствую. Бывая на юге, мне не где в сфере обслуживания проблем не было. Везде легко. Более того как русскому мне наверно даже легче. Все таки народ живя 100 лет вместе, мы как бы то не было, понимаем друг друга. А ВОТ ВЛАСТИ Наши походу продались все таки. И с каждым годом лбами сталкивая, испытывают нас. Они нациков плодят. Они всякую хрень мутят.