|Цитата:
alex_60:
не знаю как стояла в прошлом году, не был.
также стояла и в прошлом
звук кстати всегда хромает... членораздельно слышно только до половины площади... дальше одно бум-бум.
Цитата:
alex_60:
тюки с сеном ,между ними 250 кг бочки с глицерином,
Ну это инсталляция такая: Когда большая часть жителей выехала из деревни, а теперь деревня приехала к ним!
а вообще это современное искусство в стиле лофт ... уличные столики из поддонов с бочками и сеном... алма-атинское агентство сказало, шо так модно.... им виднее - они из бюджета деньги отрабатывают.
Цитата:
alex_60:
в парке , где пианино стояло, не знаю когда убрали, батыр и девушка.
вот эти...
такие же в прошлом году по Астане были расставлены, а у нас кк известно равнение на столицу