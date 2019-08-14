Цитата: alex_60:

не знаю как стояла в прошлом году, не был.

также стояла и в прошлом



звук кстати всегда хромает... членораздельно слышно только до половины площади... дальше одно бум-бум.



Цитата: alex_60:

тюки с сеном ,между ними 250 кг бочки с глицерином,



Ну это инсталляция такая: Когда большая часть жителей выехала из деревни, а теперь деревня приехала к ним!

а вообще это современное искусство в стиле лофт ... уличные столики из поддонов с бочками и сеном... алма-атинское агентство сказало, шо так модно.... им виднее - они из бюджета деньги отрабатывают.









Цитата: alex_60:

в парке , где пианино стояло, не знаю когда убрали, батыр и девушка.

вот эти...





такие же в прошлом году по Астане были расставлены, а у нас кк известно равнение на столицу

