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§ NG.kz
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36472
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта в связи с подготовкой к празднику и празднованием Дня города. Кроме того, 16 и 17 августа, перевозчикам рекомендуют продлить движение основных маршрутов до 01.00.
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§ abaika95
Re: Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня...
abaika95


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Сообщений: 235
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто что думает о малых архитектурных формах в центре?) уберут не уберут их после праздника?) Юджин вы как считаете вписываются ли они в общую урабанистическо-клумбовую концепцию города?)
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§ Kairat stayer
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
Kairat stayer


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Сообщений: 1092
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто что думает о малых архитектурных формах в центре?)


Изображения малых архитектурных форм поместили бы, чтобы не особо толерантные вездесущие иностранцы посмотрели и оценили. Сам ещё не видел, надеюсь не из серии Бабай-Сутенёр, которые ранее были расположены в центре Затоболовки, изготовленные местными горе-умельцами.
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§ abaika95
Re: Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня...
abaika95


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Сообщений: 235
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Изображения малых архитектурных форм поместили бы

Ну нет, г-на Юджина буду ждать с его фотоотчетом он и фотографирует лучше и опишет красивше)

Цитата- Сам ещё не видел, надеюсь не из серии Бабай-Сутен

За фигуры на площади лучше промолчу) а вот около фонтана проволочная композиция совсем даже ничего, фотографироватся можно)
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§ Kairat stayer
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
Kairat stayer


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Сообщений: 1092
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата- Изображения малых архитектурных форм поместили бы


Ну, сам-то посмотрю, за иностранцев переживал и беспокоился, они-же за нас постоянно беспокоятся, как-то не удобно. Особенно за ейропейцев и ещё дальнего зарубежья, у ближних культур-мультур как у нас.
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§ Kairat stayer
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну нет, г-на Юджина буду ждать с его фотоотчетом он и фотографирует лучше и опишет красивше)


Этот Юджин молодец! Почти Робин Гуд, для народа старается, репортажи делает с фотоотчётами, во дворе деревья и цветы сажает, соответственно ухаживает за ними. Если таких людей было-бы больше, тогда порядка больше было-бы. Жалко, что он переезжать собрался, вроде он сам об этом ранее писал. Надо некоторым диванным доморощенным экспертам перенимать у него положительный опыт.
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


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Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погода ожидается хорошей. без дождя.

[Исправлено: alex_60, 14.08.2019 - 15:49]
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сходил , проинспектировал в центре готовность к празднику.
во первых на площади сцена понравилась, стоит правильно, вдоль улицы.
не знаю как стояла в прошлом году, не был.
далеко слышно будет видно и слышно.до цума и марта.
судя по рампе, аппаратуре, заднему и боковых экранах звук и свет будут на уровне.
когда стемнеет.
инсталяции,ни о чем, не знал бы и не заметил.
в "юртах" , в на столах готовятся к ремесленной ярмарке.
во второй выставка картин похоже будет.
ну японская мордушка.
на сцене возле марта репетиция карнавала наверное.
теперь то чего не понял.
тюки с сеном ,между ними 250 кг бочки с глицерином,
штук пятнадцать таких "пар".
гарантийный срок на бочках- 2.07.2019.
в парке , где пианино стояло, не знаю когда убрали, батыр и девушка.
почему то ни глаза ни рот ни нос не обозначены. смотрится не очень.
вроде все.
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§ yudjin
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6055
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не знаю как стояла в прошлом году, не был.

также стояла и в прошлом

звук кстати всегда хромает... членораздельно слышно только до половины площади... дальше одно бум-бум.

Цитата:
alex_60:
тюки с сеном ,между ними 250 кг бочки с глицерином,


Ну это инсталляция такая: Когда большая часть жителей выехала из деревни, а теперь деревня приехала к ним!
а вообще это современное искусство в стиле лофт ... уличные столики из поддонов с бочками и сеном... алма-атинское агентство сказало, шо так модно.... им виднее - они из бюджета деньги отрабатывают.




Цитата:
alex_60:
в парке , где пианино стояло, не знаю когда убрали, батыр и девушка.

вот эти...


такие же в прошлом году по Астане были расставлены, а у нас кк известно равнение на столицу
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
тюки с сеном ,между ними 250 кг бочки с глицерином,
Ну это инсталляция такая: Когда большая часть жителей выехала из деревни, а теперь деревня приехала к ним!


ой боюсь, не поймут наши люди.
сложно как-то.
будет понять им это современное искусство в стиле лофт.
да еще сено поджигать начнут. горит-не горит.
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* drakon
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17098
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
,между ними 250 кг бочки с глицерином,

Пить его чтоли будете? Бесплатно наверное?... :lol: :oops: :-x
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пить его чтоли будете? Бесплатно наверное?..


там сверху пробка есть, будут давать длинные трубочки,
в ту дырку трубочку засовываешь и дегустируешь.
а ты думал...
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§ abaika95
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
abaika95


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Сообщений: 235
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- ой боюсь, не поймут наши люди. сложно как-то.будет понять им это современное искусство в стиле лофт.да еще сено поджигать начнут. горит-не горит.


Ну шо вы из наших людей дикорей то совсем делаете) те кто из деревень знают что сено поджигать нельзя это табу, а для городских это такая кантри-экзотика) сейчас модно все "попрощее" ближе к народу) еще б уху или солянку подовали бы, а то щас один шашлык-машлык, денеры и хот-доги выставятся) и ходи потом сухомятку жуй кАлой запивай)
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§ alex_60
Re: Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//16 августа по 17 августа, с 13.00 до 24.00, ул. Алтынсарина будет закрыта для движения транспорта в границах ул. Гоголя и ул. Тауелсиздик.//

обманули. 15.08.
Алтынсарина не закрыта.
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§ alex_60
Улицы Костаная будут перекрывать во время празднования Дня города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
те кто из деревень знают что сено поджигать нельзя это табу


Это не так. Я в свое время в Наурзумском заповеднике сжег стог сена рядом со своим деревянным домам. Я уже рассказывал тут.
Все село тушило. Я сказал что это не я.
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