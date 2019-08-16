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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17095
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
-бог их знает что они туда плеснули"

Я тоже так - думаю.
Поэтому - не купил... :-o :oops:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7865
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.08.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На самопал похожа. У нас такую в местном магазине за 300 денег продают из под прилавка.)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17095
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
На самопал похожа.

Виталя, я же об этом и говорю.
Подозрительная водка... :lol: 8-) :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нада ваще, взять пузырёк..


ты имел ввиду сфотать наверное..
так понял ты во время походов в маркет только фотаешь продукты,
а не покупаешь.
тем и сыт.
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§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6655
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.08.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
уценённая, 38%, 0.5 Litra. Нада ваще, взять пузырёк.

У вас же там закон есть 9 евро за 0.5 водки минималка.
Надо это фото в налоговую немецкую отослать.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17095
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У вас же там закон есть 9 евро за 0.5 водки минималка.

Ты - знаш,даже не слышал про такой закон... :-o
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