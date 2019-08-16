Сабыр Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 211

Регистрация: 30.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:32 Ладно там валить с Европу или США, но что ловить в России?? Что там по по-другому? Один плюс что детей не заставляют в школе учить каз язык и всё! А сколько там алкашей и бичей на улице? А сколько там вечером во дворах беспредельщиков и всяких ауе?? Вы,сваливающие, думаете о детях? Ведь явно у вас деньги есть только на квартиры в таких районах.