alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1909





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4543

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:01 Цитата: drakon:

Нада ваще, взять пузырёк..



ты имел ввиду сфотать наверное..

так понял ты во время походов в маркет только фотаешь продукты,

а не покупаешь.

тем и сыт.