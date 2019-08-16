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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36472
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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* abaika95
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- положительное - с Китаем, Монголией, Ираном, Грузией и Турцией.

Шта? Кто интересно переезжает в эти "прекрасные" страны?)


Цитата- отрицательное сальдо миграции населения в основном сложилось с Германией, США, Израилем и Канадой,

Двойное шта?? Кто уезжает из этих прекрасных стран? Или я что то не понял? че в мире вообще происходит?)
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§ Victor Yang
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11860
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Шта? Кто интересно переезжает в эти "прекрасные" страны?) Цитата- отрицательное сальдо миграции населения в основном сложилось с Германией, США, Израилем и Канадой, Двойное шта?? Кто уезжает из этих прекрасных стран? Или я что то не понял? че в мире вообще происходит?)

Ты перепутал. Отрицательное сальдо - это значит туда больше УЕХАЛО, чем приехало, а положительное - оттуда больше ПРИЕХАЛО, чем туда уехало.
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* abaika95
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ты перепутал. Отрицательное сальдо - это значит туда больше УЕХАЛО, чем приехало, а положительное - оттуда больше ПРИЕХАЛО, чем туда уехало.

Ну я и думаю чертовщина какаято ) подожди а в статье както по другому вывернуто

Цитата-Казахстан по-прежнему фиксирует отрицательное сальдо миграции (то есть выбыло больше жителей, чем прибыло)
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§ Victor Yang
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11860
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
подожди а в статье както по другому вывернуто

Почему по-другому-то? Всё нормально в статье.
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§ Горожанин_kst
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.08.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

В статье-то да,таки, нормально. А вот в стране? :-)
Вот в чём the question
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§ Victor Yang
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11860
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
В статье-то да,таки, нормально. А вот в стране? Вот в чём the question

Об этом можно говорить ещё страниц на 50.
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§ Сабыр
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно там валить с Европу или США, но что ловить в России?? Что там по по-другому? Один плюс что детей не заставляют в школе учить каз язык и всё! А сколько там алкашей и бичей на улице? А сколько там вечером во дворах беспредельщиков и всяких ауе?? Вы,сваливающие, думаете о детях? Ведь явно у вас деньги есть только на квартиры в таких районах.
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
но что ловить в России?


хаять оттуда Казахстан..
что наблюдаем...
и при этом хаять Россию..
что власть там вся прогнившая..
и проблем полная тележка.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2019 - 15:40]
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§ Сабыр
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас полиция ловить детей с ватманами,а в РФ митинги разгоняют и дубасят народ. Всё одинаково! Нет свободы и будущего нигде!
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§ zloy kyrgyz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 16.08.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр


У меня знакомые переехали в Татарстан , так там в школах заставляют учить татарский, дети знакомых ходят королями потомучто помнят кое что из казахского :-)
А про алкашей это зря, сейчас этого мало там, очень огромная проблема с детской наркоманией всякие спиды и соли сейчас в тренде :-(
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§ директор пляжа
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.08.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Нет свободы и будущего нигде!

что же делать?) как же теперь людям жить..
а что касается статьи, то политика рухнамы и латинизации на лицо приправленное всем знакомой системой вертикали власти ;-)
как в том фильме:
"че делать, че делать, - муравью .. приделать..
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2428
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.08.19 - 16:53
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2428
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.08.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
У меня знакомые переехали в Татарстан , так там в школах заставляют учить татарский, дети знакомых ходят королями потомучто помнят кое что из казахского

И ты можешь отправить этих заставляющих далеко и надолго.Уже поднимали кипишь по этому поводу.
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§ таноми52
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.08.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
но что ловить в России?? Что там по по-другому? Один плюс что детей не заставляют в школе учить каз язык и всё!



Э, нет, уважаемый Сабыр! Плюсов много. И самый главный - тебе никто не заткнёт рот как "оккупанту" и "колонизатору"!
А насчёт сытости... Моральный комфорт важнее сытости!
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