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≡ Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с костанайцами в рамках арт-фестиваля, посвященного Дню города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с костанайцами в рамках арт-фестиваля, посвященного Дню города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36472
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его инсталляция «Всадник Номада» украсила площадь перед областным акиматом. Как признался Казарян, для себя он эту инсталляцию называет «Всадник с птицей», но в формате арт-фестиваля название несколько трансформировалось.
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§ abaika95
Re: Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое исскуство не люблю но и не осуждаю, если народу нравится то пусть будет хотябы и такое) на новую набережку еще обратили бы внимание эти арт-творцы, там работы непочатый край, можно все своими фигурками завалить) и будет Костанай столица артхауса)
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* yudjin
Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с костанайцами в рамках арт-фестиваля, посвященного Дню города
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6055
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для наглядности добавлю фотку этой инсталляции.


Цитата:
он эту инсталляцию называет «Всадник с птицей», но в формате арт-фестиваля название несколько трансформировалось, что автора нисколько не огорчает.


Видимо акимат добавил рухнамы в название...шо бы был в тренде.

Всадник Номада.... в переводе Всадник Кочевника.
Что к чему?...А почему баба его никак не отражена в названии.
В таких инсталляциях в урбанистическом стиле с экологической подоплёкой надо и название соответствующее, а не в угоду партии и правительству.

Цитата:
Накануне приезда очень-очень важного гостя из столицы (какого именно, Казарян не уточнил), объекты приказали убрать,

Пусть не расстраивается, и здесь будет та же участь... место не вполне удачное.

Вот где-нибудь возле ДЮСШ по гимнастике поставить... гимнасты-есть, конь - есть, перекладины и кольца -есть....
а вони "номад" ..."номад" :lol:

[Исправлено: yudjin, 16.08.2019 - 12:57]
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* yudjin
Re: Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6055
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Много вещей, которые нельзя отнести к произведениям искусства, но они устанавливаются в городах, - сказал Эдуард Казарян. - Их производство поставлено на поток, это целая индустрия. Большинство людей этого не понимают. Они думают - если акимат поставил что-то, то это произведение.

Вот "золотые слова" про все эти похоронные венки коими город обвешивали ежегодно меняя местами и преподносили как что-то уникальное.
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§ Козлов я
Re: Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.08.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инсталляция- это по-русски хокку? Наверно я сильно древний, не трогает меня ни это, ни то.
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