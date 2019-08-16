Цитата: abaika95:

Шта? Кто интересно переезжает в эти "прекрасные" страны?) Цитата- отрицательное сальдо миграции населения в основном сложилось с Германией, США, Израилем и Канадой, Двойное шта?? Кто уезжает из этих прекрасных стран? Или я что то не понял? че в мире вообще происходит?)

Ты перепутал. Отрицательное сальдо - это значит туда больше УЕХАЛО, чем приехало, а положительное - оттуда больше ПРИЕХАЛО, чем туда уехало.