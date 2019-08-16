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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36472
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ abaika95
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


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Сообщений: 228
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- положительное - с Китаем, Монголией, Ираном, Грузией и Турцией.

Шта? Кто интересно переезжает в эти "прекрасные" страны?)


Цитата- отрицательное сальдо миграции населения в основном сложилось с Германией, США, Израилем и Канадой,

Двойное шта?? Кто уезжает из этих прекрасных стран? Или я что то не понял? че в мире вообще происходит?)
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§ Victor Yang
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11858
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Шта? Кто интересно переезжает в эти "прекрасные" страны?) Цитата- отрицательное сальдо миграции населения в основном сложилось с Германией, США, Израилем и Канадой, Двойное шта?? Кто уезжает из этих прекрасных стран? Или я что то не понял? че в мире вообще происходит?)

Ты перепутал. Отрицательное сальдо - это значит туда больше УЕХАЛО, чем приехало, а положительное - оттуда больше ПРИЕХАЛО, чем туда уехало.
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§ abaika95
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


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Сообщений: 228
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ты перепутал. Отрицательное сальдо - это значит туда больше УЕХАЛО, чем приехало, а положительное - оттуда больше ПРИЕХАЛО, чем туда уехало.

Ну я и думаю чертовщина какаято ) подожди а в статье както по другому вывернуто

Цитата-Казахстан по-прежнему фиксирует отрицательное сальдо миграции (то есть выбыло больше жителей, чем прибыло)
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