Для наглядности добавлю фотку этой инсталляции.





Цитата: он эту инсталляцию называет «Всадник с птицей», но в формате арт-фестиваля название несколько трансформировалось, что автора нисколько не огорчает.



Видимо акимат добавил рухнамы в название...шо бы был в тренде.



Всадник Номада.... в переводе Всадник Кочевника.

Что к чему?...А почему баба его никак не отражена в названии.

В таких инсталляциях в урбанистическом стиле с экологической подоплёкой надо и название соответствующее, а не в угоду партии и правительству.



Цитата: Накануне приезда очень-очень важного гостя из столицы (какого именно, Казарян не уточнил), объекты приказали убрать,

Пусть не расстраивается, и здесь будет та же участь... место не вполне удачное.



Вот где-нибудь возле ДЮСШ по гимнастике поставить... гимнасты-есть, конь - есть, перекладины и кольца -есть....

а вони "номад" ..."номад"



[Исправлено: yudjin, 16.08.2019 - 12:57]