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≡ Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скандальная история с автобусными тарифами в Рудном получила продолжение. Департамент юстиции Костанайской области отказал в согласовании проекта постановления акима Рудного, в котором предполагалось повышение тарифов на проезд в городском транспорте с 60 до 80 тенге.
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§ maxsaf
Re: Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2894
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не поделились - получайте палки в колеса? :-)
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§ alex_60
Re: Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не согласовывать ей ничего,
палки в колеса вставлять по всем направлениям,
пока стоянкИ на автовокзале в Костанае не откроет
для клиентов автовокзала.
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* yudjin
Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в Рудном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6052
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И на автовокзале в Костанае не откроет для клиентов автовокзала

Кстати, сегодня наш автовокзал именинник. Ему - 35!
16 августа 1984 г состоялось открытие.





















[Исправлено: yudjin, 16.08.2019 - 10:08]
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§ abaika95
Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 10:17
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§ Сергей_я
Re: Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2771
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пока стоянкИ на автовокзале в Костанае не откроет

так речь же о Рудном, а не о Костанае
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§ alex_60
Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
так речь же о Рудном, а не о Костанае


так она владелец автовокзала в Костанае..
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