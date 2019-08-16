alex_60 Re: Тариф на городские пассажирские перевозки не утвердили в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4535

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:43 не согласовывать ей ничего,

палки в колеса вставлять по всем направлениям,

пока стоянкИ на автовокзале в Костанае не откроет

для клиентов автовокзала.