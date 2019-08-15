Серый волк Re: "Коммерческие тайны" областного акимата #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10627

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:11 Цитата: maxsaf:

А может есть и строительные компании с отозванными лицензиями, которые продолжают строить как ни в чем не бывало

Найдите фото из материалов по ул Герасимова. Там построенные дома видны. Только общее планы. Но что поражает, кирпич на сплошной торцевой стене красный совсем разных оттенков. Любая строительная организация за такое строительство должна быть покрыта позором. На фасад закупают у одного производителя и желательно одной партии, или подбирают. Это же на 100 лет останется мозолить глаз работой тяп-ляп.

Любой прораб и начальник стройки растерзал бы за такое каменщиков и заставил разобрать кладку если бы заметил что кидать стали какие попало кирпичи на облицовку чистой стены. Это парафин полнейший для всего руководящего состава стройки от прораба и выше по должностям.

Но видимо не здесь, где вообще скорее всего плевать было на то, что они строят, только бы накидать на раствор отмазку за взятые у бюджета деньги.

Неизвестно что там внутри и можно ли вообще жить в этих домах.

Но видя как наплевательски отнеслись к стенам которые красоваться будут больше века есть резонные сомнения в качестве и в безопасности этих домов.



Кто их принимал в эксплуатацию?