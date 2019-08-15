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§ NG.kz
"Коммерческие тайны" областного акимата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центр защиты прав потребителей обратился с заявлением в специализированный административный суд города Костаная и к прокурору Костанайской области с просьбой о привлечении и.о. руководителя УГАСК акимата Костанайской области Сергея ЗАВЬЯЛОВА к административной ответственности
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§ maxsaf
Re: "Коммерческие тайны" областного акимата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2894
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочел последние три заметки от Сталкера. Нифига не понял, если честно. Обьясните мне: как эксперты, лишенные права выдавать экспертизы - спокойно продолжают заниматься своими делишками? Как фирма, признанная недобросовестным поставщиком, продолжает оказывать липовые услуги? За этим, что, вообще никто не следит что-ли?
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§ maxsaf
Re: "Коммерческие тайны" областного акимата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2894
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может есть и строительные компании с отозванными лицензиями, которые продолжают строить как ни в чем не бывало? Про врачей даже боюсь спросить, ну вы поняли...
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§ abaika95
"Коммерческие тайны" областного акимата
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Прочел последние три заметки от Сталкера. Нифига не понял, если честно


Ну Сталкер не журналист он юрист поэтому и пишет таким "птичьим" языком) ниче сейчас Серый придет все расстолкует, и картинку в довесок кинет)
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§ таноми52
Re: "Коммерческие тайны" областного акимата
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.08.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Браво, Сталкер! Гласность - эффективное оружие!
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§ Vital
"Коммерческие тайны" областного акимата
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7864
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.08.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер молодец. Постоянно интересную инфу выбрасывает читателям.
P. S Макс че неясно то?))) Все органы власти корумпированы до костей. Порядочных и честных после множество реформ не осталось. Работают только те у кого связи. 8-)
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§ maxsaf
Re: "Коммерческие тайны" областного акимата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2894
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Витал, вопрос предназначался Абайке, мне просто было интересно, через сколько минут ему приходит оповещение :lol:
Сталкер - красава. Абайка - тоже красавчег, в норматив уложился :-) :lol:
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§ abaika95
"Коммерческие тайны" областного акимата
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Витал, вопрос предназначался Абайке, мне просто было интересно, через сколько минут ему приходит оповещение Сталкер - красава. Абайка - тоже красавчег, в норматив уложился

А что есть какие то приложения НГ или ты думаешь у меня программное обеспечение стоит чтобы на твои комменты оповещение приходило?)) и ладно врать то Макс)переобулся в воздухе когда тебе пенять начали о том что ты ниче не понял в статье меня еще зачемто приплел)) а за красавчега спасеба, ты тоже ничего)
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§ Victor Yang
Re: "Коммерческие тайны" областного акимата
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11857
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
колесо обозрения было принято в эксплуатацию 27 декабря прошлого года экспертом технического надзора Русланом ШУКЕНОВЫМ на основании его же заключения о качестве и безопасности возведённого сооружения, не имевшим на подписание таких документов каких-либо полномочий Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35805?1565844332


Я думаю дело в следующем. Для проверки участников конкурсов, заказчик пользуется общедоступным реестром аттестованных экспертов: http://kds.miid.gov.kz/ru/pages/reestr-attestovannyh-ekspertov
Такой же есть и для ИТР, где имеются записи о месте работы, смены места работы и лишения аттестата. Так вот - в реестре экспертов таких записей о лишении аттестата нет. Есть группа фамилий, выделенных жёлтым цветом (среди них и Шукенов). А что означает это выделение - нигде не написано. Таким образом, заказчик никак не может проверить - действующий ли аттестат предъявляет участник конкурса или нет. Тут ещё и мошенничество, получается.
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§ Victor Yang
"Коммерческие тайны" областного акимата
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11857
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что же такое-то? Дублируется и всё.

[Исправлено: Victor Yang, 15.08.2019 - 10:56]
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§ maxsaf
Re: "Коммерческие тайны" областного акимата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2894
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так вот - в реестре экспертов таких записей о лишении аттестата нет.

Вот проблема и выяснилась, ее и надо решать.
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§ Серый волк
Re: "Коммерческие тайны" областного акимата
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10627
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.08.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А может есть и строительные компании с отозванными лицензиями, которые продолжают строить как ни в чем не бывало

Найдите фото из материалов по ул Герасимова. Там построенные дома видны. Только общее планы. Но что поражает, кирпич на сплошной торцевой стене красный совсем разных оттенков. Любая строительная организация за такое строительство должна быть покрыта позором. На фасад закупают у одного производителя и желательно одной партии, или подбирают. Это же на 100 лет останется мозолить глаз работой тяп-ляп.
Любой прораб и начальник стройки растерзал бы за такое каменщиков и заставил разобрать кладку если бы заметил что кидать стали какие попало кирпичи на облицовку чистой стены. Это парафин полнейший для всего руководящего состава стройки от прораба и выше по должностям.
Но видимо не здесь, где вообще скорее всего плевать было на то, что они строят, только бы накидать на раствор отмазку за взятые у бюджета деньги.
Неизвестно что там внутри и можно ли вообще жить в этих домах.
Но видя как наплевательски отнеслись к стенам которые красоваться будут больше века есть резонные сомнения в качестве и в безопасности этих домов.

Кто их принимал в эксплуатацию?
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§ директор пляжа
"Коммерческие тайны" областного акимата
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.08.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На данный момент в экономический суд Костанайской области уже направлено десять исковых материалов по объектам

всем же известно что это лишь вершина айсберга. Тут под носом такая стройка "заключилась" что только одно LRT стоит или крупные объекты экспо. Это настолько масштабно что уже это делают открыто и не стесняясь. Причем не только в сфере ПГС. Система прогнила с верху до низу, и все за деньги простых людей. У некоторых вопрос: Каг так? потом ниче, привыкнут ;-)
Цитата:
Кто их принимал в эксплуатацию?
а это уже совсем другая история))

"мы живем в самой прекрасной стране на свете. а все остальные нам завидуют!.."

только у нас строят те кто не может и лечат те кто не знает!
только в нашей стране один президент и даже когда он не президент - один президент!
только у нас можно свистнуть 250 лямов просто предоставив бумажку что тебе надо субсидию от государства"
только у нас могут подарить весь пенсионный фонд азербайджанскому банку, а на аппараты узи, музи и мед.страховку скинуться всей страной!
у нас можно по неосторожности взорвать склад боеприпасов и собрать деньги со всех областей)
только в нашей стране когда все пропало БАКЕ поможет!
так и живемс
;-)

[Исправлено: директор пляжа, 16.08.2019 - 09:52]
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