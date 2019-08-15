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На данный момент в экономический суд Костанайской области уже направлено десять исковых материалов по объектам
всем же известно что это лишь вершина айсберга. Тут под носом такая стройка "заключилась" что только одно LRT стоит или крупные объекты экспо. Это настолько масштабно что уже это делают открыто и не стесняясь. Причем не только в сфере ПГС. Система прогнила с верху до низу, и все за деньги простых людей. У некоторых вопрос: Каг так? потом ниче, привыкнут
Цитата:
Кто их принимал в эксплуатацию? а это уже совсем другая история))
"мы живем в самой прекрасной стране на свете. а все остальные нам завидуют!.."
только у нас строят те кто не может и лечат те кто не знает!
только в нашей стране один президент и даже когда он не президент - один президент!
только у нас можно свистнуть 250 лямов просто предоставив бумажку что тебе надо субсидию от государства"
только у нас могут подарить весь пенсионный фонд азербайджанскому банку, а на аппараты узи, музи и мед.страховку скинуться всей страной!
у нас можно по неосторожности взорвать склад боеприпасов и собрать деньги со всех областей)
только в нашей стране когда все пропало БАКЕ поможет!
так и живемс
[Исправлено: директор пляжа, 16.08.2019 - 09:52]