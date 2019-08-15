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≡ Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Подмосковье совершил аварийную посадку пассажирский самолет A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии". После взлета в аэропорту Жуковский в четверг, 15 августа, у лайнера отказали оба двигателя, после чего экипаж посадил его в кукурузном поле. Есть видео
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§ Серый волк
Re: Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10627
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.08.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При наборе высоты спорно, так как сели совсем рядом с полосой, скорее сразу после взлёта в стаю чаек влетели как пишут в других источниках.
Хорошо, что пилотам удалось почти без разрушений сильно нагруженный лайнер приземлить в поле. Полный салон, полные багажные и почти полные баки керосина на два часа полёта в Симферополь. (туда летят не напрямую, а делая поворот над Анапой)
Жуковский теперь не чисто военный и испытательный аэропорт, он выполняет рейсы, недавно коллега летала в Италию с Жуковского. Аэропорт очень простой и маленький, ничего не нужно искать всё рядом.
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§ abaika95
Re: Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей...
abaika95


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Сообщений: 222
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как таг получается? что гос. монополист авиосообщений с профи пилотами разбивает лайнер об ВПП, а частник с пилотом бывшим юристом сажает без двигателей! без шасси! машину в кукурузу)
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§ Ваш земляк
Re: Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2425
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
частник с пилотом бывшим юристом

Этот пилот Бугурусланское лётное училище гражданской авиации окончил с отличием.
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§ abaika95
Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Этот пилот Бугурусланское лётное училище

Это не отменяет того факта что он бывший юрист работал в акимате простите мэрии) в летчики пашел относительно поздно в 32)
и сразу еще один немаловажный момент несколько источников указывают на абсолютную халатность работников аэропорта, вокруг него оказывается куча свалок, откуда большими косяками взлетают чайки и регулярно мешают движению самолетов) повальная халатность, беспредел, разгильдяйство и пассажирам просто повезло что этот бывший юрист дока своего дела если учится то на пятерки во всем) один юрист и кукурузное поле спасли 200 жизней, день закончился
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§ Серый волк
Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10627
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.08.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: в акимате простите мэрии) в летчики пашел
Похоже, что иногда выражение, что один дурак может задать столько вопросов, что и сто академиков не ответят, оказыается правдой.
К КВС нет претензий. Он окончил и филиал академии и после саму академию в СПБ.
Попадание в левый двигатель было после отрыва сразу, когда точка принятия решения пройдена только взлетать. Прерывать только при критических показателях, можно выкатиться и разбиться.
Один двигатель вполне отработанная ситуация. Правый начал уходить в помпаж уже в воздухе.
Экипаж принял единственно верное решение, сесть прямо, на поле, выровнять самолет, сесть почти вдоль борозд задрав нос, перекрыв топливо и не выпуская шасси (скорее всего и не успели бы).
Весь полет всего пара десятков секунд.
От торца полосы они приземлились в 5200 метров с уклонением влево чуть более 800 метров. в середину поля идеально и по ходу борозд, чуть позже и их бы разорвало об дорогу.
Стечение обстоятельств невезения с птицами и везения с местом для посадки + железные нервы и точные действия.
Все живы.
Да, и Уральские авиалинии в пятерке самымх крупных для Абаек пронумерованных,
Сходи лучше кукурузу на барахолке похомячить, чем ерунду писать и показывать свой уровень развития.
С птицами сталкиваются во всем мире 2012-2016 годы, по данным отчета о безопасности европейского авиационного агентства, в коммерческой авиации произошло 13005 инцидентов. (в Европе) Если читать умеете здесь первоисточник https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/209735_EASA_ASR_MAIN_REPORT_3.0.pdf крах двух двигателей большая редкость.
Двигатель должен выдерживать попадание до 2,7 кг без разрушения или 5птиц до 1,1 кг. Более мелких двигатель просто превращает в фарш без последствий, но не всегда, иногда приходится и от мелочи при неудачном попадании возвращаться на одном двигле.
Вообще похоже на случай на Гудзоне, но там больше времени было на действия у экипажа.

[Исправлено: Серый волк, 15.08.2019 - 21:56]
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§ maxsaf
Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2894
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
случай на Гудзоне, но там больше времени было на действия у экипажа.

Кукурузная история достойна быть экранизированной
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§ Ваш земляк
Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2425
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.08.19 - 03:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это не отменяет того факта что он бывший юрист работал в акимате простите мэрии) в летчики пашел относительно поздно в 32)

Он вообще из лётной семьи - отец у него вертолётчик.
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§ alex_60
Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
что один дурак может задать столько вопросов, что и сто академиков не ответят,

Цитата:
Серый волк:
Сходи лучше кукурузу на барахолке похомячить, чем ерунду писать и показывать свой уровень развития.


сильные аргументы, что тут сказать.
ни добавить ,ни отбавить.
ну как обычно.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2019 - 09:09]
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§ abaika95
Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый я тебя чтото не понял?!)) ты же против разгильдяйства, халатности гос органов,квазисектора и распила бюджета) както однобоко получается у соседа соринку в глазу замечаешь а у себя бревна не видишь?) ладно Уральцы частники но работники аэропорта то разгильдяи и преступники) почитай что народ пишет про этот "свалочный" аэропорт, чайки размером с поросенка летают отьевшись на близлежайших мусорках, а властям хоть бы что) чудом что не случилось трагедии, еще повезло что на этом кукурузном поле какойнибудь проворованный депутатишка дворец себе не построил) так бы недосчитались бы власти 200 своих граждан, юрист-КВС герой! на таких все держится )
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