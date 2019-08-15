abaika95 Re: Партнерство костанайского частного детсада и государства... #3





(Пользователи) Сообщений: 222

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:16 Ну давайте налетайте) я даже представить немогу кого сейчас крайним сделают в комментах) но ложа руку на сердце, я конечно не Мурзилка высоких акунаматавских речей говорить не умею, но помойму во всей этой истории изначально акимат все делал правильно, даже с родителями вопрос вроде уладили потихой, а потом откуда невозьмись пролетела инфа что в Костанае закрывают "единственную" (подумать только) Казахоязычную школу! Ужыс, общественность у нас как оголодавшая собака че не кинь все съедят и добавки попросят,даже не разбираясь в вопросе,линчуют всех и вся) вот и скажи что иронии судьбы нет) теперь детский сад в пролете... родители детсадовцов будут бугуртить и так до бесконечности, а все изза вброса) вот она сила соц сетей