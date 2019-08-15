Серый волк Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10627

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:54 Цитата: abaika95: в акимате простите мэрии) в летчики пашел Похоже, что иногда выражение, что один дурак может задать столько вопросов, что и сто академиков не ответят, оказыается правдой.

К КВС нет претензий. Он окончил и филиал академии и после саму академию в СПБ.

Попадание в левый двигатель было после отрыва сразу, когда точка принятия решения пройдена только взлетать. Прерывать только при критических показателях, можно выкатиться и разбиться.

Один двигатель вполне отработанная ситуация. Правый начал уходить в помпаж уже в воздухе.

Экипаж принял единственно верное решение, сесть прямо, на поле, выровнять самолет, сесть почти вдоль борозд задрав нос, перекрыв топливо и не выпуская шасси (скорее всего и не успели бы).

Весь полет всего пара десятков секунд.

От торца полосы они приземлились в 5200 метров с уклонением влево чуть более 800 метров. в середину поля идеально и по ходу борозд, чуть позже и их бы разорвало об дорогу.

Стечение обстоятельств невезения с птицами и везения с местом для посадки + железные нервы и точные действия.

Все живы.

Да, и Уральские авиалинии в пятерке самымх крупных для Абаек пронумерованных,

Сходи лучше кукурузу на барахолке похомячить, чем ерунду писать и показывать свой уровень развития.

С птицами сталкиваются во всем мире 2012-2016 годы, по данным отчета о безопасности европейского авиационного агентства, в коммерческой авиации произошло 13005 инцидентов. (в Европе) Если читать умеете здесь первоисточник https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/209735_EASA_ASR_MAIN_REPORT_3.0.pdf крах двух двигателей большая редкость.

Двигатель должен выдерживать попадание до 2,7 кг без разрушения или 5птиц до 1,1 кг. Более мелких двигатель просто превращает в фарш без последствий, но не всегда, иногда приходится и от мелочи при неудачном попадании возвращаться на одном двигле.

Вообще похоже на случай на Гудзоне, но там больше времени было на действия у экипажа.



[Исправлено: Серый волк, 15.08.2019 - 21:56]