MedVed820607 Re: Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 119

Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:51 У нас же цифровизация.... Вот пусть акимат и опрашивает народ. Делатся очень просто - сайт есть, там сделать опрос с регистрацией по сотке.И объявление об опросе в СМИ. Все прозрачно..



П.С. Да можно сказать что они смогут накрутить и т.п. т.к. сайт их и прочее прочее. Но начинать то надо, пусть для начала хотя бы так.