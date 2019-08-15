elektron "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области #102





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3460

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:26 Цитата: Victor Yang:

30/1? А цена, действительно, довольно высокая по тем временам.

угадал вроде, только нумерация и улица другая вроде была, практически напротив центральных сетей (только внутри двора). Ну как продали, так продали. У брата тоже товарищ по работе, через меня как бы брал. А через два месяца цены в два раза обвалились. Тоже неудобно было. А что сделать, жизнь штука сложная. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!

ПС: Не узнаю город



[Исправлено: elektron, 15.08.2019 - 18:28]



[Исправлено: elektron, 15.08.2019 - 18:39]