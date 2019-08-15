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≡ "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36469
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр РК Аскар МАМИН сегодня, 15 августа, посетил новый микрорайон Северный в п. Заречный Костанайского района. С этого посещения начался рабочий визит главы правительства в Костанайскую область.
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§ drakon
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17089
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
мы нашу 3-шку на КСК за 18.000 продали

В каком году?... :lol: :oops:
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§ elektron
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В каком году?...

в 97-ом весной.
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§ maxsaf
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2892
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оцифрованный скупал поди тогда хаты за копейки
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§ Ваш земляк
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
в 97-ом весной.

Что-то ты гонишь! В то время таких цен не могло быть!У меня знакомые в 98-ом однокомнатные купили за 1500-1800 баксов. Одна в КЖБИ, другая на Тубике.
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§ elektron
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Что-то ты гонишь!

Ну в этом всё сказано. Мне то лучше знать по какой цене мы квартиру спихнули! :lol: Возможно через пол года год цены ещё раз рухнули. Но потом взлетели сного. Так что полегче на виражах!
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§ elektron
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
У меня знакомые в 98-ом однокомнатные купили за 1500-1800 баксов.

У меня брат двумя годами ранее, на Гашека двушку за 5-ть продал и что?
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§ таноми52
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
таноми52


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Сообщений: 882
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.08.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
!У меня знакомые в 98-ом однокомнатные купили за 1500-1800 баксов.



А у меня знакомые 3-х комнатную на 9-м (лифт в те годы не работал) купили за 500$. Так что Вам НЕВЕРОЯТНО повезло: нашли покупателя, который деньги не считал.
Цены на квартиры резко возросли, когда начали давать ипотеку
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§ elektron
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще интересное время было. Меняли машины на квартиры и наоборот. Сегодня так просто уже не прокатит. Или тачка крутая нужна, или холупу менять. :lol: ;-)
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§ Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Меняли машины на квартиры и наоборот

У меня так знакомый квартиру в центре на Волгу поменял.
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§ Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11857
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
97-ом весной.

На первом этаже небось?
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§ elektron
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На первом этаже небось?

Не на втором. Но в доме пристройка молочно-булочного магазина была (что там сейчас не знаю) и дому всего 10-ть лет было. Пож. депо остановка. Кто знает, адрес тоже угадает. Плюс ремонт и частично меблирована.
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§ Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11857
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но в доме пристройка молочно-булочного магазина была (что там сейчас не знаю) и дому всего 10-ть лет было.

30/1? А цена, действительно, довольно высокая по тем временам.
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§ elektron
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
30/1? А цена, действительно, довольно высокая по тем временам.

угадал вроде, только нумерация и улица другая вроде была, практически напротив центральных сетей (только внутри двора). Ну как продали, так продали. У брата тоже товарищ по работе, через меня как бы брал. А через два месяца цены в два раза обвалились. Тоже неудобно было. А что сделать, жизнь штука сложная. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи! :lol:
ПС: Не узнаю город

[Исправлено: elektron, 15.08.2019 - 18:28] :-x

[Исправлено: elektron, 15.08.2019 - 18:39]
Профайл

§ elektron
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Не дом точно тот, посмотрел по картам. Хоть Рабочую не переименовали ещё, где детство провёл, радует! ;-)
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