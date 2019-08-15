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≡ Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка Денисовка в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка Денисовка в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36469
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, машина скорой помощи Карабалыкской ЦРБ и грузовик столкнулись на трассе Костанай - Карабутак, в 10 км от п. Денисовка. В результате пострадали водитель скорой и акушерка.

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§ seroff
Re: Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 15.08.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что делала скорая с КАРАБАЛЫКА в ДЕНИСОВКЕ? Если что между ними около 300 км.
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§ Козлов я
Re: Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.08.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что они потеряли возле Денисовки???
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§ seroff
Re: Скорая помощь столкнулась с грузовиком возле поселка...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 15.08.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас окажется что это соседние деревни :lol:
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