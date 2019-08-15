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≡ "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36469
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр РК Аскар МАМИН сегодня, 15 августа, посетил новый микрорайон Северный в п. Заречный Костанайского района. С этого посещения начался рабочий визит главы правительства в Костанайскую область.
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§ drakon
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17089
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
мы нашу 3-шку на КСК за 18.000 продали

В каком году?... :lol: :oops:
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§ elektron
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3453
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В каком году?...

в 97-ом весной.
Профайл

§ maxsaf
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2891
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оцифрованный скупал поди тогда хаты за копейки
Профайл
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