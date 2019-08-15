saba Костанайская область поддерживает введение утилизационного сбора на сельхозтехнику #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 226

Регистрация: 05.02.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:25 Чем же он так хорош, как любая запретителбная мера, это всегда плохо для конечного потребителя, как бы там не говорили, это приведет к повышению цены той же самой буханки хлеба.



Ведь на . что они жалуются, на то , что импортная техника , даже с учетом доставки выходит дешевле местной, поэтому нужно ввести утильсбор, чтобы импорт стал дороже нашего



[Исправлено: saba, 15.08.2019 - 20:26]