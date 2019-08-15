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§ NG.kz
Костанайская область поддерживает введение утилизационного сбора на сельхозтехнику
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36469
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дискуссионный вопрос не раз поднимался на совещании, которое провёл в Костанае премьер-министр РК Аскар МАМИН. На нем присутствовали акимы областей, руководители машиностроительных предприятий, аграрии, представители бизнес-объединений.
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§ Хозяин
Re: Костанайская область поддерживает введение утилизационного...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 15.08.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнее фото Мамина классное! Он стал похож на Токаева(особенно вторым подбородком)
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§ zloy kyrgyz
Re: Костанайская область поддерживает введение утилизационного...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото конечно неудачное а вот утилизационный сбор это хорошо, от старых советских бурбахаек нужно избавлятся и как можно быстрее
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§ юля елиссева
Re: Костанайская область поддерживает введение утилизационного...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.08.19 - 17:55
Комментарий удален модератором.
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§ saba
Костанайская область поддерживает введение утилизационного сбора на сельхозтехнику
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 15.08.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем же он так хорош, как любая запретителбная мера, это всегда плохо для конечного потребителя, как бы там не говорили, это приведет к повышению цены той же самой буханки хлеба.

Ведь на . что они жалуются, на то , что импортная техника , даже с учетом доставки выходит дешевле местной, поэтому нужно ввести утильсбор, чтобы импорт стал дороже нашего

[Исправлено: saba, 15.08.2019 - 20:26]
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