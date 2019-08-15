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§ NG.kz
Считать не тоннами, а килограммами
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36469
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области началась экстремально сложная уборочная кампания. Сроки ее из-за засухи сдвинулись почти на месяц от традиционных. При этом к началу второй декады августа только 34% посевов, или 1 млн 350 тыс. га, находятся в хорошем состоянии. Вопросы организации уборки обсудили 12 августа на агросовещании.

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§ zloy kyrgyz
Re: Считать не тоннами, а килограммами
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трудный год предстоит, мясо сильно подорожает
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§ Vital
Считать не тоннами, а килограммами
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7864
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.08.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Мы уже это проходили. Видели и рекордные урожаи, после чего цены на хлеб росли. Так что пофиг сколько хлеба соберут, цены при любом раскладе будут подыматся.
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§ Ваш земляк
Re: Считать не тоннами, а килограммами
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2421
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:

А не наоборот, не подешевеет?Если кормить нечем будет,колхозники резать скотину начнут.
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§ zloy kyrgyz
Считать не тоннами, а килограммами
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк


Наши колхозники живут не в том рынке в котором живет остольной мир :-) Закупят дорогой корм а раз купили дорого то и мясо в цене подскочит, к концу весны говядина будет на вес золота :-P
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