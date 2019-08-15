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≡ "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр РК Аскар МАМИН сегодня, 15 августа, посетил новый микрорайон Северный в п. Заречный Костанайского района. С этого посещения начался рабочий визит главы правительства в Костанайскую область.
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* Anara
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Anara


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 28.05.19
Отправлено: 15.08.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те, кто смеётся над красной трубой. Вы наверно далеки от ИЖС? Так, не надо умничать, если не знаешь. Это не труба, а выход ветиляционной шахты. Справочно: выполняется выше коньяка кровли для создания эффекта вытяжной вентиляции
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* Anara
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Anara


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 28.05.19
Отправлено: 15.08.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хватит ныть. Человек взял ипотеку, будет платить за своё жилье, это куда лучше, чем дарить ежемесячно пол заработной платы за аренду
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* Anara
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Anara


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 28.05.19
Отправлено: 15.08.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конька, простите
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§ alex_60
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4531
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anara:
будет платить за своё жилье,


это не его жилье.
повыплачивает 19 лет. потом только.
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* Ваш земляк
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2421
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а про плоский дымоход Земляк должен растолковать

Помимо дымохода ещё устраивается и вентканалы, а ещё выводы канализации.
ПыСы.Помню, хоть и оканчивал техникум в 93-ем и почти не работал по специальности.
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* Ваш земляк
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2421
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В долларах сейчас сильно цены просели. Двушка в хрущёвке в 13-м стоила 35000 долларов, сейчас - 17 000.

Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник рассказывал, что покупал двушку старой планировки (в КЖБИ по Чкалова) за 4000 долларов и может её продать за 40000 долларов.Но сейчас слышал, что таких цен уже давно нет.
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* Ваш земляк
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2421
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Квартиры я примерно цены знаю, про домик интересно. Кажется, дороговато на вскидку.

У меня сестра в Ударнике хочет продать коттедж за 20 лямов.
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* Ваш земляк
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2421
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
есть инфа что на таких программах дома строят с максимальной экономией. Я не верю что купив все самое дешевое можно построить что-то путнее.

У нас тут тоже строить такие же коттеджики.Продавали их за 1,7-1,9 млн.руб, без отделки.Люди потом сами утепляли. Сейчас такие коттеджи продают за 4-4,5 млн.руб.
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* Ваш земляк
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2421
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую?

Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.
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§ Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11854
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник рассказывал, что покупал двушку старой планировки (в КЖБИ по Чкалова) за 4000 долларов и может её продать за 40000 долларов

Да, тогда было обидно многим. По моим наблюдениям - в 2006-м активный рост цен начался. Насчет 40 тысяч за двушку - не уверен. А в 90-х, помню, - вообще порой однокомнатная стоила дороже трёхкомнатной, т.к. коммуналку оплачивать было нечем.
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* Ваш земляк
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2421
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

"Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее возникновения, кто то должен вмешаться сверху"
Вот тебе и ответ про все твои высказывания за обращение к Власти.Думаю, комментировать смысла нет...
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* Ваш земляк
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2421
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А в 90-х, помню, - вообще порой однокомнатная стоила дороже трёхкомнатной, т.к. коммуналку оплачивать было нечем.

Малосемейки по Павлика Морозова,ныне А.Мирошниченко,стоили 500-600 баксов.
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