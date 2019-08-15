Цитата: Ваш земляк:

Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник рассказывал, что покупал двушку старой планировки (в КЖБИ по Чкалова) за 4000 долларов и может её продать за 40000 долларов

Да, тогда было обидно многим. По моим наблюдениям - в 2006-м активный рост цен начался. Насчет 40 тысяч за двушку - не уверен. А в 90-х, помню, - вообще порой однокомнатная стоила дороже трёхкомнатной, т.к. коммуналку оплачивать было нечем.