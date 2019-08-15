/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лучший город для жизни и учебы 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Лучший город для жизни и учебы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 05:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение получать образование в Чехии не было вынашиваемым годами и выстраданным тяжелыми раздумьями. Оно было спонтанным. И очень правильным, как показало время. В 2012 году я уехала учиться в Прагу.
Читать статью

§ Гога
Re: Лучший город для жизни и учебы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.08.19 - 05:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
**Раз в месяц бесплатная смена постельного белья * - да уж ?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Лучший город для жизни и учебы
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.08.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде хорошо, кроме как у нас, что же это за проклятие такое
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 160
Пользователей: 3
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх