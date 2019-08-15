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§ NG.kz
Премьер-министру РК представили инвестпроекты на территории индустриальной зоны Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36464
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительственная делегация во главе с премьер-министром РК Аскаром МАМИНЫМ побывала в индустриальной зоне Костаная. Главе правительства представили проекты, по которым работы уже начаты или пока находятся на стадии бизнес-планов.
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* yudjin
Re: Премьер-министру РК представили инвестпроекты на территории...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6050
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.08.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный вопрос : уберут или так слёзно просили депутаты, что оставят... до следующего акима-взяточника?
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