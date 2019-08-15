/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Партнерство костанайского частного детсада и государства разбилось о благие намерения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Партнерство костанайского частного детсада и государства разбилось о благие намерения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36464
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После решения открыть в здании бывшего профессионально-технического колледжа среднюю школу с казахским языком обучения, детский сад «Ясмин», который раньше размещался в этом здании, оказался на грани закрытия.
Читать новость

* Victor Yang
Re: Партнерство костанайского частного детсада и государства...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11851
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нее планировали перевести школу № 24 «А», однако после волны возмущения родителей учеников, на которую отреагировал даже глава государства, от намерения отказались. Но без пострадавших в этой ситуации все-таки не обошлось - детский сад «Ясмин», который раньше размещался в здании колледжа, оказался на грани закрытия. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35811?1565848736

Вот вам и эффект бабочки - и всё по причине, что каким-то людям нужна была "казахская школа в центре".
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: Партнерство костанайского частного детсада и государства...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот замкнутый круг и закрылся, та очень нехорошая фейковая история с "закрытием" школы дала свои плоды, теперь из за нерадивых писак, страдают родители воспитанников детского сада :-(
Профайл

* abaika95
Re: Партнерство костанайского частного детсада и государства...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну давайте налетайте) я даже представить немогу кого сейчас крайним сделают в комментах) но ложа руку на сердце, я конечно не Мурзилка высоких акунаматавских речей говорить не умею, но помойму во всей этой истории изначально акимат все делал правильно, даже с родителями вопрос вроде уладили потихой, а потом откуда невозьмись пролетела инфа что в Костанае закрывают "единственную" (подумать только) Казахоязычную школу! Ужыс, общественность у нас как оголодавшая собака че не кинь все съедят и добавки попросят,даже не разбираясь в вопросе,линчуют всех и вся) вот и скажи что иронии судьбы нет) теперь детский сад в пролете... родители детсадовцов будут бугуртить и так до бесконечности, а все изза вброса) вот она сила соц сетей
Профайл

§ maxsaf
Партнерство костанайского частного детсада и государства разбилось о благие намерения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас кому-то Мурзилка из соседнего кабинета подзатыльник отвесит ))
Профайл

* abaika95
Партнерство костанайского частного детсада и государства разбилось о благие намерения
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Щас кому-то Мурзилка из соседнего кабинета подзатыльник отвесит ))

За что?) я его не оскорбил ни разу)
Профайл

* Victor Yang
Re: Партнерство костанайского частного детсада и государства...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11851
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
даже с родителями вопрос вроде уладили потихой

Ничего там не уладили - родители были против перевода в другую школу, а аким сдался. Президент вмешался уже позже и ни на что, по сути, не повлиял.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, abaika95, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 214
Пользователей: 3
Всего: 217

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх