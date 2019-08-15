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§ NG.kz
Японские инсталляции, московские диджеи
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36464
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свой 140-й день рождения Костанай будет отмечать два дня подряд - 16 и 17 августа. Праздничные мероприятия предусмотрены практически во всех частях города - от центра до самых до окраин. Многие из них нестандартны: установка инсталляций и создание костанайского арт-бульвара, зажжение творческого огня и многое другое. Естественно, будут артисты. Для проведения столь масштабного праздника акимат Костаная нанял алматинское креативное агентство Funk. «НГ» попыталась выяснить, что, где и когда смогут посмотреть костанайцы.
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§ zloy kyrgyz
Re: Японские инсталляции, московские диджеи
zloy kyrgyz


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Сообщений: 84
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кайрат Баекенов и "Формат" очень хорошие исполнители и "махаббат" не единственный их хит, если автор статьи интересуется только русскоязычными или иностранными звездами как можно писать о "неизвестности" тех кем ты не интересовался :-(
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* yudjin
Re: Японские инсталляции, московские диджеи
yudjin


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Сообщений: 6050
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.08.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Трансформация юрты", Шин Шокита, Япония

вот оно чё...а я вчера иду, смотрю заборы красят... подхожу ближе, лазалка для детей в сити центре... ан, нет... юрта глазами японца.

Цитата:
арт-объекты авторов из Великобритании и Японии - Арагорна Дика-Рида и Шина Шокиты. Оба давно сотрудничают с Казахстаном

...неее не так... они давно присосались к бюджету Казахстана.

Знаменитая алма-атинская белка творение первого из списка. Интересно стоит еще или её сено привезут и добро навалят в эту сферу:


Из других арт-объектов на глаза попались и эти:








Ну вроде бы и идея какая-то есть и исполнение от дворового жэк-арта до хобби сантехника... Но вот беда наших установщиков, что не умеют вписать объект в пространство.... Они не ходят, не присматриваются к ракурсу, ни ищут выгодное место... они тупо ставят где придётся... как собственно и та фирма, что все похоронные венки на газонах ставила.

Цитата:
фестиваль воздушных змеев начнутся на площади областного акимата в 12.00.

Заведомо провальное мероприятие... Ветра может и не быть...как бы не старались лесорубы и выкосили пол города. И судя по прогнозу будет тихо:


змеев спасет только энергия будущего страны - пердячий пар)
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* abaika95
Японские инсталляции, московские диджеи
abaika95


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Сообщений: 213
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот именно этот отзыв я и ждал, "Варламов" нашего города) сегодня видел в одну из юрт сено завезли как тебе такое Юджин ?) Костанайской белке быть!)
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