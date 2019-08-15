Цитата: "Трансформация юрты", Шин Шокита, Япония

вот оно чё...а я вчера иду, смотрю заборы красят... подхожу ближе, лазалка для детей в сити центре... ан, нет... юрта глазами японца.



Цитата: арт-объекты авторов из Великобритании и Японии - Арагорна Дика-Рида и Шина Шокиты. Оба давно сотрудничают с Казахстаном

...неее не так... они давно присосались к бюджету Казахстана.



Знаменитая алма-атинская белка творение первого из списка. Интересно стоит еще или её сено привезут и добро навалят в эту сферу:





Из других арт-объектов на глаза попались и эти:

















Ну вроде бы и идея какая-то есть и исполнение от дворового жэк-арта до хобби сантехника... Но вот беда наших установщиков, что не умеют вписать объект в пространство.... Они не ходят, не присматриваются к ракурсу, ни ищут выгодное место... они тупо ставят где придётся... как собственно и та фирма, что все похоронные венки на газонах ставила.



Цитата: фестиваль воздушных змеев начнутся на площади областного акимата в 12.00.

Заведомо провальное мероприятие... Ветра может и не быть...как бы не старались лесорубы и выкосили пол города. И судя по прогнозу будет тихо:





змеев спасет только энергия будущего страны - пердячий пар)