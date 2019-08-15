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≡ "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36464
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр РК Аскар МАМИН сегодня, 15 августа, посетил новый микрорайон Северный в п. Заречный Костанайского района. С этого посещения начался рабочий визит главы правительства в Костанайскую область.
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§ maxsaf
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
сифрависация, ни умные приложения и дорогие лехусы, а ТРУД!

Да, кстати, коллега, для меня лично цифровизация = труд.
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§ maxsaf
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Скважина 100 метров глубиной

Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую?
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§ pandit
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 15.08.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вода начинается с 70-80 метров, такая особенность пластов. Плывун - местные называют этот слой, смесь песка, глины и воды. Метрострой такой грунт замораживает, а потом пробуривает и крепит.
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§ лимон
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1002
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.08.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Скважина 100 метров глубиной стоит 5 млн тенге.


а вариант скважины поменьше + фильтра не рассматривается?
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* yudjin
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6050
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.08.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
з него получится из обезьяны человек или нет?

ну ты еще будешь спорить со школьной программой и открытиями ученых-археологов? Ведь они нашли палку-КОПАЛку первобытного человека.... Не палку-мастерок, не палку-уровень, а палку-копалку... История, ёптить... ;-)
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§ pandit
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 15.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а вариант скважины поменьше + фильтра не рассматривается?

Вы думаете пытливые умы за 30 лет не попробовали все и любые варианты добыть воду? Ну сделайте такую скважину, метров 20-30 глубиной, хоть с шестью фильтрами. У вас в нее сверху наберется верховодка, вы ее выкачаете и снова будете ждать пока наберется. Смысл??? А верховодка соленая и не пригодна для питья.
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§ лимон
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1002
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.08.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
А верховодка соленая


для/от солей фильтров нет?
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§ pandit
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 15.08.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
для/от солей фильтров нет?

Приезжайте к нам в поселок, встретитесь с людьми, поделитесь своими знаниями теоретическими. А вам расскажут, как это на практике работает, хорошо? Или в личку мне пишите. Не о том разговор идет.
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§ maxsaf
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про воду это уже офтоп, но с другой стороны - процентов 80-90 нам в жизни нужна вода техническая. Руки помыть, искупаться, унитаз смыть - питьевая не обязательна. Насчет полива огорода не уверен, возможно тоже сойдет. А на питье и в пищу в принципе можно покупать в бутылях, она не портится.
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§ maxsaf
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я для полива дождевую собираю - модная фишка. И опять же, фильтры обратного осмоса никто не отменял
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§ pandit
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 15.08.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрываю свою лавочку, но вопрос остается который задавал. Через газету просим визита к нам государственного служащего такого высокого уровня.
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§ Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11851
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Через газету просим визита к нам государственного служащего такого высокого уровня.

Вряд ли премьер читает НГ. А руководитель области ну совсем не заинтересован показывать такие проблемные места. Пишите сразу ему на портал.
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§ pandit
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 15.08.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вряд ли премьер читает НГ.

Читают службы разные, и мониторят настрой в нашем обществе.
Цитата:
Victor Yang:
А руководитель области ну совсем не заинтересован показывать такие проблемные места.

Руководитель области ответил, ждать октября 2020 - окончание разведки на Абайском месторождении. У нас вопрос, а если там не найдут воду? Почему надо ждать, почему нельзя начать делать ПСД по внутрипоселковым сетям?
Цитата:
Victor Yang:
Пишите сразу ему на портал.

Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее возникновения, кто то должен вмешаться сверху.

Спасибо Виктор!
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