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Victor Yang:
Вряд ли премьер читает НГ.
Читают службы разные, и мониторят настрой в нашем обществе.
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Victor Yang:
А руководитель области ну совсем не заинтересован показывать такие проблемные места.
Руководитель области ответил, ждать октября 2020 - окончание разведки на Абайском месторождении. У нас вопрос, а если там не найдут воду? Почему надо ждать, почему нельзя начать делать ПСД по внутрипоселковым сетям?
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Victor Yang:
Пишите сразу ему на портал.
Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее возникновения, кто то должен вмешаться сверху.
Спасибо Виктор!