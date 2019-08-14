Цитата: olegggon:

"смарт Костанай". Так вот, позавчера начали приходить сообщения от этой программы о закрытии улиц в связи с ремонтом. Причём не о предстоящем ремонте, а о тех, которые уже даже закончили и улицу уже открыли (Бородина, Абая и т. д.). Вот такой умный Костанай 🤪.

Это что!Я во ВКонтакте подписан на группу "КН".Вот где эстонцы работают - выкладывают новости двухнедельной давности!