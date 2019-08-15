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§ NG.kz
Яблоки, сыр, багет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36455
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Август - время зреющих яблок. У меня в этом году, похоже из-за засухи, крупные начали падать на землю раньше обычного. Вкуса полностью еще не набрали. Сушу их тем не менее для варки зимних компотов. А еще активно употребляю на завтрак, готовя с ними гренки. Они же ленивые пирожки.
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* drakon
Re: Яблоки, сыр, багет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17085
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот купил сегодня,себе, на утро багет.

Масло, смешанное, с разными травами.
Вес 175 гр. Цена 59 центов. Запекать
в духовочке - 5,6 минут... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Яблоки, сыр, багет
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3988
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.08.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Почём масло для народа в ГДРе?
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